Arda Turan sosyal medyanın gündeminde
Türkiye’nin magazin gündemi elbette hiç durulmuyor ancak bugün ortaya çıkan Arda Turan ve şarkıcı Berkay’ın kavgası adeta gündeme oturdu.
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