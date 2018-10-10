Arda Turan sosyal medyanın gündeminde

Türkiye’nin magazin gündemi elbette hiç durulmuyor ancak bugün ortaya çıkan Arda Turan ve şarkıcı Berkay’ın kavgası adeta gündeme oturdu.
Bunun üzerine Arda Turan kısa sürede Twitter gündemine oturdu. İşte olayın ardından atılan mizah dolu tweetler...
Arda Turan sosyal medyanın gündeminde

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