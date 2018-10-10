Kerimcan Durmaz askere mi gidiyor?

Kerimcan Durmaz saçlarını kestirdi. Asker tıraşı olan Kerimcan yeni tarzını takipçileri ile paylaştı
Durmaz, akıllara “bedelli askerlik için mi?” sorusunu getirdi.

Kerimcan Durmaz askere mi gidiyor?

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