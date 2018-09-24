Demi Rose, Ibiza'yı yaktı

İngiliz model Demi Rose Mowby, İngiltere'den kaçıp Ibiza'ya gitti.
Ibiza'da yazı yaşamaya devam eden Demi Rose Mawby, takipçileri ile son gelişmeleri paylaşmaya da devam ediyor.
Demi Rose, Ibiza'yı yaktı

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