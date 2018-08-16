Ünlü çiftten balayı pozu!

Özge Özder, geçtiğimiz ay dünyaevine girdi.
Ünlü oyuncu Özge Özder ve uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen Sinan Güleryüz geçtiğimiz ay dünyaevine girmişti. Çift, balayı için Bali’yi tercih etti.
Ünlü çiftten balayı pozu!

Çok Görüntülenenler

Magazin