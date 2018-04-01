İç çamaşırı seçimine göre karakter analizi
İç çamaşırı seçiminizi nasıl yapıyorsunuz? Moda dergilerinden veya arkadaşlarınızdan fikir alarak mı? Eğer iç çamaşırı seçimini tamamen kendi zevkiniz ve tercihleriniz doğrultusunda yapıyorsanız birazdan vereceğimiz bilgiler tam size göre.
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