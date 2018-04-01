İç çamaşırı seçimine göre karakter analizi

İç çamaşırı seçiminizi nasıl yapıyorsunuz? Moda dergilerinden veya arkadaşlarınızdan fikir alarak mı? Eğer iç çamaşırı seçimini tamamen kendi zevkiniz ve tercihleriniz doğrultusunda yapıyorsanız birazdan vereceğimiz bilgiler tam size göre.
Moda Psikoloğu Kate Nightingale, iç çamaşırı seçimine göre karakter analizlerini açıkladı.

İster siyah renk, ister dantel sütyen, isterseniz tanga giyin iç çamaşırınız sadece sizin ve birlikte olduğunuz kişinin bildiği bir sırdır. İşte giysilerinizin altında sakladığınız gizemli kimliğiniz...
İç çamaşırı seçimine göre karakter analizi

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