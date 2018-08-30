Şeftalinin bu faydalarını biliyor muydunuz?

Şeftalinin faydaları hakkında bilgi veren Dyt. Sinem Uygun, "Şeftali, potasyum ve magnezyum yönünden zengin özelliği ile hamilelik sürecinde yaşanan kas kramplarının da önlenmesine yardımcı oluyor" dedi.