Kütüphane arşivinden tarih fışkırdı

Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı.
Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivinden, Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı. 1. Dünya Savaşı yıllarına ait fotoğraflar, ilçenin yüz yıl öncesine ışık tuttu.
Kütüphane arşivinden tarih fışkırdı
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