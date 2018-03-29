29 Mart 2018
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Kütüphane arşivinden tarih fışkırdı
Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları Avusturya’da ortaya çıktı.
Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivinden, Maltepe’nin 100 yıllık fotoğrafları çıktı. 1. Dünya Savaşı yıllarına ait fotoğraflar, ilçenin yüz yıl öncesine ışık tuttu.
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