Medya TL'nin düşüşünde 'üç maymun'u oynadı

Dövizdeki astronomik artış korku ile takip edilirken hükümet medyası döviz haberlerini ya hiç görmedi ya da çok küçük görerek adeta saklamaya çalıştı.
Medya TL'nin düşüşünde 'üç maymun'u oynadı

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