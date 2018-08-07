Medya TL'nin düşüşünde 'üç maymun'u oynadı
Dövizdeki astronomik artış korku ile takip edilirken hükümet medyası döviz haberlerini ya hiç görmedi ya da çok küçük görerek adeta saklamaya çalıştı.
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Medya TL'nin düşüşünde 'üç maymun'u oynadı
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