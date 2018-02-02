  • BIST 119.214
  • Altın 162,377
  • Dolar 3,7429
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
02.02.2018 11:10

Zorlu’nun 'müze yapacağım' diye aldığı villasına koruma kalkanı!

»
Zorlu’nun 'müze yapacağım' diye aldığı villasına koruma kalkanı!
İşadamının müze yapacağım diye alıp villaya çevirdiği tarihi eserle ilgili ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verildi.

HAZAL OCAK - CUMHURİYET - Zorlu Holding’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu’nun Rumelihisarı üstündeki 2. grup tescilli tarihi eseri ‘müze yapacağım’ diye alıp kendisine yaptığı havuzlu villa tartışması alevlendi.

İfadeye çağrılan Ahmet Nazif Zorlu hakkındaki iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili soruşturma açan Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki aykırılıkların giderildiğini belirterek Zorlu hakkında “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Binadaki İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tespit edilen mescit, asansör ve otopark genişlemesi gibi eklentiler ise Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün “eklentilerin binanın özgün niteliğini bozmadığı” yönünde görüşü üzerine aynen kaldı. CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ binadaki aykırılıkların yıkılmadan düzeltilemeyeceğine dikkat çekerek karara itiraz etti. Zorlu’nun Rumelihisarı üstünde aldığı, Boğaz’ı tepeden gören yeşil alanda yer alan 2. grup tescilli tarihi eseri restore ettirmek için İBB’den “müze yapacağım” diye izin aldığını ve kendisine havuzlu villa yaptırdığını 13 Ağustos 2015 tarihli gazetemizin sürmanşetinden duyurmuştuk. Haberimizin ardından İBB, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve CHP’li meclis üyeleri harekete geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma dosyasına göre villada mescitten asansöre çok sayıda kaçak tespit edilmişti. Zorlu 6 ay süre istemiş, koruma kurulu da 3 ay süre vermişti. Süre 27 Şubat 2016’da sona ermiş, kaçaklar düzeltilmediği için Koruma Kurulu, Zorlu, hakkında adli ve idari işlemlerin başlatılmasını istemişti.

Yeni proje

Tüm bu sürecin ardından Boğaziçi İmar Müdürlüğü 9 Mayıs 2017 tarihinde bir yazı yazarak, binanın plan karakteri ve mimari niteliğini etkilemeyecek değişiklikler yapıldığını belirtti. İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de binanın buna göre hazırlanan son tadilat projesini 15 Haziran 2017’de onayladı. Böylece binadaki aykırılıklar giderilmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturma kapsamında da Ahmet Nazif Zorlu’nun ifadesi alındı. Zorlu ifadesinde hakkındaki iddiaları yalanlayarak binanın havalandırma ve ısıtma tesisatının yetersiz kalması nedeniyle tadilat projesi hazırlandığını ve bu projenin reddedilmesi üzerine yeni proje hazırladıklarını, bunun da onaylandığını söyledi. Zorlu herhangi bir tarihi esere de zarar vermediğini belirtti.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkunç kaza ölü ve yaralılar var02 Şubat 2018 Cuma 10:03
  • Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı02 Şubat 2018 Cuma 10:02
  • TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı02 Şubat 2018 Cuma 09:53
  • MEB açıkladı: TEOG yerine gelen sınav zor olacak! İşte detaylar...02 Şubat 2018 Cuma 09:43
  • Avukat Kemal Aytaç'ın evine gece yarısı polis baskını02 Şubat 2018 Cuma 09:42
  • O ilçede neler oluyor: Bir haftada üçüncü ölüm...02 Şubat 2018 Cuma 09:35
  • Askerlik süresi 18 aya mı çıktı? Belli oldu...02 Şubat 2018 Cuma 09:08
  • Ankara'da sosyal medya gözaltıları: Avukat, yazar, öğrenci...02 Şubat 2018 Cuma 09:05
  • Zorlu’nun 'müze yapacağım' diye aldığı villasına koruma kalkanı!02 Şubat 2018 Cuma 08:48
  • Yargıtay 'cimri eş' hakkında kararını verdi02 Şubat 2018 Cuma 08:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti