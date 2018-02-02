Zorlu’nun 'müze yapacağım' diye aldığı villasına koruma kalkanı!

HAZAL OCAK - CUMHURİYET - Zorlu Holding’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu’nun Rumelihisarı üstündeki 2. grup tescilli tarihi eseri ‘müze yapacağım’ diye alıp kendisine yaptığı havuzlu villa tartışması alevlendi.



İfadeye çağrılan Ahmet Nazif Zorlu hakkındaki iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili soruşturma açan Cumhuriyet Başsavcılığı binadaki aykırılıkların giderildiğini belirterek Zorlu hakkında “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Binadaki İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tespit edilen mescit, asansör ve otopark genişlemesi gibi eklentiler ise Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün “eklentilerin binanın özgün niteliğini bozmadığı” yönünde görüşü üzerine aynen kaldı. CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ binadaki aykırılıkların yıkılmadan düzeltilemeyeceğine dikkat çekerek karara itiraz etti. Zorlu’nun Rumelihisarı üstünde aldığı, Boğaz’ı tepeden gören yeşil alanda yer alan 2. grup tescilli tarihi eseri restore ettirmek için İBB’den “müze yapacağım” diye izin aldığını ve kendisine havuzlu villa yaptırdığını 13 Ağustos 2015 tarihli gazetemizin sürmanşetinden duyurmuştuk. Haberimizin ardından İBB, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve CHP’li meclis üyeleri harekete geçmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma dosyasına göre villada mescitten asansöre çok sayıda kaçak tespit edilmişti. Zorlu 6 ay süre istemiş, koruma kurulu da 3 ay süre vermişti. Süre 27 Şubat 2016’da sona ermiş, kaçaklar düzeltilmediği için Koruma Kurulu, Zorlu, hakkında adli ve idari işlemlerin başlatılmasını istemişti.

Yeni proje

Tüm bu sürecin ardından Boğaziçi İmar Müdürlüğü 9 Mayıs 2017 tarihinde bir yazı yazarak, binanın plan karakteri ve mimari niteliğini etkilemeyecek değişiklikler yapıldığını belirtti. İstanbul 3 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü de binanın buna göre hazırlanan son tadilat projesini 15 Haziran 2017’de onayladı. Böylece binadaki aykırılıklar giderilmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturma kapsamında da Ahmet Nazif Zorlu’nun ifadesi alındı. Zorlu ifadesinde hakkındaki iddiaları yalanlayarak binanın havalandırma ve ısıtma tesisatının yetersiz kalması nedeniyle tadilat projesi hazırlandığını ve bu projenin reddedilmesi üzerine yeni proje hazırladıklarını, bunun da onaylandığını söyledi. Zorlu herhangi bir tarihi esere de zarar vermediğini belirtti.