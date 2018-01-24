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24.01.2018 17:30

Zonguldak’ta Uğur Mumcu anması

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Zonguldak’ta Uğur Mumcu anması
Gazeteci - yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yılında Zonguldak'ta anıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)-  Zonguldak Demokrasi Platformu tarafından Madenci Anıtı'nda düzenlenen anma programına yaklaşık 100 kişi katıldı. Uğur Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu çelengi taşıyan grup, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önüne kadar yürüdü.

Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, üzerinde Mumcu'nun fotoğrafı ve karanfiller bulunan çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Kaymakçı, Uğur Mumcu'nun ülke basın tarihinin en onurlu kalemlerinden birisi olduğunu söyledi.

Uğur Mumcu'yu unutturmayacaklarını ifade eden Kaymakçı, "Kalemiyle hep mazlumların, ezilenlerin, hakkı yenmişlerin sözcüsü olmuş, devletin içine çöreklenmiş karanlık güç odaklarının, mafya baronlarının, onlarla iç içe geçmiş tarikatların, bu çevrelerle suç birliği için olan siyasetçilerin korkusuzca üstüne yürümüştür. Onu sevgi, saygı, minnet ve şükran duygularıyla anarken, verdiği mücadelenin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. Tüm demokrasi şehitleriyle, faili meçhul cinayetlerde yitirdiğimiz aydınlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

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