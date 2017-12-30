Zıplaya zıplaya tarihi çökerttiler: Zarar büyük

Tarihi 'Büyük Valide Han'ın kubbeleri zıplayarak 'Boğaz manzaralı' fotoğraf çektirenler ve ağır ekipmanlarla çekim yapanlar yüzünden çökmeye başladı.

İstanbul Eminönü’nde bulunan ve 17. Yüzyıl’da Kösem Sultan tarafından yaptırılan ‘Büyük Valide Han’ın kubbesi Boğaz fonunda zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve kubbeyi reklam çekimi için kullanan ekipler yüzünden çöktü. Üstelik tarihi yapıyı korumak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarafından Haziran 2016’da konulan “Çatıya çıkma yasağı” ve “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” uyarısını da kimsenin umursamadığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Özgür Altuncu’nun haberine göre, han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor. Zıplayarak fotoğraf çektirenler ve ağır malzemelerle çıkan çekim ekipleri yüzünden yapı kubbesinde çökmeler başladı. Çöken bir bölümün üzeri tahta ve saçla kapatıldı. Bir başka kubbede de büyük delikler oluştu. Aşağıdan bakıldığında artık gökyüzünü görmek mümkün.