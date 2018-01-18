Zihinsel engelli gence yıllarca kölelik yaptırdılar

Hollanda'nın Overijssel eyaletindeki Tubbergen kasabasında, zihinsel engelli 32 yaşındaki bir kişiyi yıllarca köle olarak kullandıkları belirtilen çift hakkında 7 yıl hapis cezası istendi...

Hollanda medyasına göre korku filmi senaryolarını andıran ve 2015 yılında ortaya çıkarılan "kölelik" olayına ilişkin dava Almelo kentinde başladı.

Savcıya göre, 32 yaşındaki zihinsel engelli Jefrrey, 47 yaşındaki Gretha K. ve 60 yaşındaki Adje B. tarafından yıllarca köle olarak kullanıldı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Jeffrey ile 2007 yılında bir eğlence panayırında tanışan çift, onu Tubbergen kasabasındaki bir karavan parkındaki evlerine götürdü. Zeka düzeyi 12 yaşındaki bir çocuğa eşit olan engelli genç, derme çatma bir karavana kilitlendi.

Jeffrey, haftada 7 gün boyunca 16 saat çalışmaya zorlandı. Hurda demir toplatılan engelli genç, geri kalan zamanda da çiftin işlettiği eskici dükkanında çalıştırıldı.