Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde neler yaşandı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine Cumartesi günü başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ikinci gününde, kara kuvvetleri unsurlarının Afrin'e girdiğini açıkladı.

TSK'nın açıklamasında "Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır" denildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Türkiye saatiyle 11:05'te Türk askerinin Kilis'teki Gülbaba sınır kapısından Afrin'e geçtiğini aktardı. Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Pazar günü erken saatlerde Afrin'e girerek operasyon başlatan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ve TSK, karadan 5 km içeriye girdi.

Başbakan Binali Yıldırım, hava unsurlarıyla başlatılan operasyonun kara harekatıyla devam edeceği sinyalini vermişti.

TSK: 153 hedef ateş altına alındı

Genelkurmay Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında şu ana kadar 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Pazar günü TSK'nın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir.

"Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir."



TSK, operasyonun ilk gününde 7 bölgede tespit edilen 108 hedefin vurulduğunu, 72 uçağın da üslerine döndüğünü açıklamıştı.

Kilis'te bir binaya roket isabet etti!

Kilis'e 4 roket mermisi düştü

Afrin'den atılan 4 roket mermisinin Kilis'teki 2 ev 2 işyerine isabet ettiği bildirildi. Kilis Valiliği bir kişinin yaralandığını açıkladı. Valilik, Suriye sınırındaki bazı bölgeleri de 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine harekat hakkında bilgilendirme yapacağı da duyuruldu.

"Hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değil"

Harekat kapsamında sınır hattına askeri sevkiyat ve takviyeler, gece boyunca sürdü. Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'e obüs ve top atışı yapıldı.

Operasyona ilişkin ilk açıklamasında Binali Yıldırım, Türkiye'nin hedefinin "Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek olmadığına" vurgu yapmış ve sözlerine şöyle devam etmişti:

"Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son 3 yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizleri ve buradaki kayıpları, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak.

"Bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir."



Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Afrin'e operasyonun sahada fiilen başladığını ve bunu Menbiç'in takip edeceğini söylemişti.

Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada harekatın planlama ve icrasında "sadece teröristlerin hedef alındığı", sivillerin zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulanmıştı.

YPG ise, harekatta sivillerin yaşadığı bölgelerin de hedef alındığını öne sürdü. Reuters haber ajansına konuşan YPG Sözcüsü Birusk Haseke 6'sı sivil 3'ü savaşçı 9 kişinin öldüğünü, 13 sivilin de yaralandığını iddia etti.

Operasyona tepkiler neler?

Operasyona ilişkin hem Suriye cephesinden, hem de bölgedeki kilit aktörlerden olan Rusya ve ABD'den çeşitli açıklamalar yapıldı.

Suriye hükümeti "saldırganlık" olarak nitelendirdiği harekatı kınayarak, Afrin'in özünde Suriye'nin bir parçası olduğunu vurguladı.



NTV televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekat öncesi Suriye hükümetine yazılı bilgi verildiğini söylerken, Suriye hükümeti ise Ankara'yı yalanladı, Türkiye'nin harekat öncesi herhangi bir bilgi vermediğini öne sürdü.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, harekatın "kaygıyla" karşılandığına vurgu yapılarak, taraflara karşılıklı olarak "itidal" çağrısı yapıldı.

ABD'den harekata yönelik ilk açıklama ise Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway'den geldi.

Adrian Rankine-Galloway yaptığı yazılı açıklamada, ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşıtı koalisyonun Afrin'de herhangi bir operasyona katılmadığını belirtti.(BBC TÜRKÇE'DEN DERLENMİŞTİR)