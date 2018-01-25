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25.01.2018 05:55

'Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin değil, Menbiç'

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'Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin değil, Menbiç'
Amerika-Azerbaycan Gelişime Destek Fonu’nun baş uzmanı Aleksey Sinitsin, ABD-Türkiye ilişkilerini ve Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

Amerika-Azerbaycan Gelişime Destek Fonu’nun baş uzmanı Aleksey Sinitsin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı ve operasyonların ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

ABD BLÖF YAPIYORDU

Ben ABD’nin Suriye’de ordu kuracağı konusundaki uzman görüşlerine katılmıyorum. ABD, Suriye-Türkiye sınırında Arap ve Kürtlerden oluşan 30 binlik bir ordu kuracağını söyleyerek blöf yapıyordu. Bu, sadece Pentagon’un başarısız bir senaryosuydu. Zaten Amerika önemli Kürt güçlerini kontrolü altında tutuyor. Dahası ne?

Şimdi mühim olan, başkalarının ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirmesi değil, Amerikanların bu konuyla ilgili ne düşündüğü. Şu anda ABD temsilcilerinin bu konuda bir tepki verdiğini görmüyoruz.

Farzedelim ki, Türkiye YPG’yi 18 mil geriye sıkıştırd yada hedeflediği güvenlik koridorunu oluşturamadı. O zaman ne olacak? Türkiye NATO’dan mı çıkacak, yoksa Amerikanların İncirlik üssüne girişini mi yasaklayacak? Tabii ki böyle şeyler olmayacak. Türkiye’nin hiçbir adımı ABD’nin Suriye’deki amaçlarını değiştirmeyecek. (Rusya ve İran’ın Suriye’den geri çekilmesini sağlamak, Esed için Saddam Hüseyn ve Kaddafi’nin kaderini çizmek)

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ABD’DEN KOPMAYACAK

Amerika’nın Orta Doğu’daki en güçlü Generallerinden biri olan Thomas Rimond, PKK’nın artık onlar için Marksist değil, demokratik bir örgüt olduğunu söyledi. Amerikanlar demokrat diye aslında kendilerinin oluşturduğu ve silah verdiği, Esed’e karşı savaşa hazırladığı askeri güçleri kastediyor.

Şu anda Kürtler ABD’nin durgunluğundan çok rahatsız. Ama böyle bir durumda Amerika’dan “kopmayı” da düşünmüyorlar. Amerika, Esed’i devirmeden Suriye’den geri çekilmeyecektir. Eğer ABD rejimi deviremezse o zaman da Suriye’nin bölünmesi için yeni bir süreç başlatacak. Bu ülke kendi amaçlarına ulaşmak için beklemeyi iyi biliyor.

HEDEF AFRİN DEĞİL, MENBİÇ

Zeytin Dalı Harekatı neredeyse 2016’da düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonlarını hatırlatıyor. Sadece Fırat Kalkanı IŞİD’le mücadele kapsamında düzenlenmişti.

Operasyonlar yeni başladığında Türk ordusu hızla ilerledi ve IŞİD’li teröristler geri çekildi. Ama sonrasında Türkiye’nin destek verdiği Suriye muhalefeti El Bab’ın ele geçirilmesi konusunda yavaş davrandı. Bu zaman kaybı yüzünden Münbiç, ABD’nin desteklediği Kürt birliklerinin eline geçti.

Bence Zeytin Dalı Harekatı’nın temel amacı Afrin’den çok, Menbiç’in kontrol altına alınması. Çünkü Kürtler özellikle Menbiç’te kendileri için ciddi bir savunma hattı oluşturmuş durumda. Menbiç, aynı zamanda Türkiye ordusu ve Kürt birliklerinin gerçek gücünü, Amerika’nın Türk-Kürt çatışmasına yönelik tutumunu gözler önüne serecektir.

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