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24.01.2018 17:30
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Zeytin Dalı Harekatı 5. gününde

Zeytin Dalı Harekatı 5. gününde
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 5'inci gününe girdi.

TSK ve ÖSO'nun Suriye'ye yoğun olarak geçiş yaptığı Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi nedeniyle, gazeteciler ile vatandaşların sınıra ulaşması yasaklandı. Hatay'ın Kumlu ilçesinde ise tank ve zırhlı araçlar dikkat çekti.

 

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