Zeynep Bakır tahliye edildi: Poyraz Ali annesine kavuştu

2013 yılından bu yana hapishanede adalet mücadelesi veren Zeynep Bakır, bugün özgürlüğüne kavuştu. Bakır'ı cezaevi kapısında oğlu Poyraz Ali elindeki çiçeklerle karşıladı.

‘Basın açıklaması yapmak’, ‘Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesine yazı yazmak’ ve ‘1 Mayıs’a katılmak’ suçlamasıyla 2013 yılında tutuklanan Bakır, bugün Gebze Cezaevi’nden tahliye oldu.

Tahliyesinin ardından konuşan ailesi ve çocuğu tarafından karşılanan Bakır, çok mutlu olduğunu söyledi. Bakır şuanda 6 yaşında olan atipik otizmli oğlu Poyraz Ali’yi hapishanede büyüttü. Bakır tutuklu olduğu süre boyunca sık sık oğlu için verdiği mücadeleyi mektup ve eşi aracılığıyla duyurmuştu. ‘Poyraz Ali’ye Özgürlük’ grubu yıllardır Zeynep ve Poyraz Ali’nin özgürlüğü için çalışıyordu.