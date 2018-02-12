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13.02.2018 05:55

Zengin erkekleri tavlamanın yolunu anlattı

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Zengin erkekleri tavlamanın yolunu anlattı
Rusya’da adı ünlü oligark Oleg Deripaska ve Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko ile "gönül ilişkisi" ile anılmasının ardından üne kavuşan model Nastya Rıbka, şimdi de yazdığı kitapla gündeme konu oldu.

 İddialar ses getirince, oligark Deripaska, manken hakkında dava açtı. Turkrus.com’un haberine göre ünlü muhalif Aleksey Navalnıy’ın başında olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Deripaska ve Prihodko’nun Norveç kıyılarında yat gezisinde “eskort kızlar” ile beraber olduklarını öne sürmüştü. Kanıt olarak, Nastya Rıbka adlı genç kızın, Instagram’da paylaştığı ve Deripaska ile Prihodko’nun da göründüğü fotoğraf gösterilmişti.

Kendini “oligark avcısı” olarak adlandıran Nastya Rıbka, Deripaska tarafından tecavüze uğradığını iddia etmişti. Yatta toplu tecavüz yaşandığını öne süren genç model, Deripaska kendisiyle evlenmezse polise gideceğini ve ünlü oligark ve arkadaşı hakkında şikayette bulunacağını söylemişti. Genç kız, gelen tepkilerden sonra Instagram’a koyduğu başka bir videoda tüm bunlar şaka olduğunu anlattı.

1,5 yıl önce yazdığı “Oligark Tavlamanın Yolları” adlı kitap bugün ses getiren Rıbka, kitabında “milyarderle birlikte olmak isteyen kadınlara”, “Oligark tavlamak istiyorsanız, onunla kışkırtıcı üslupla konuşun, hep neşeli ve pozitif olun, anlattığı her şey çok ilginizi çekiyormuş gibi davranın, rakiplerinizi akıllıca ortadan kaldırın, yatağa ikinci bir kadını davet edin, tüm fantezilerini yerine getirin” gibi “tavsiyelerde” bulundu.

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