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19.01.2018 06:00

Zenfira İbrahimova, İbrahim Tatlıses'i ağlattı

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Zenfira İbrahimova, İbrahim Tatlıses'i ağlattı
İbrahim Tatlıses Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova’nın söylediği türkü karşısında gözyaşlarını tutamadı

İbrahim Tatlıses 'dişi İbo' olarak anılan Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova’nın söylediği türkü karşısında gözyaşlarını tutamadı

Posta'nın haberine göre İbrahim Tatlıses'e şarkı söyleyen Zenfira İbrahimova, Tatlıses'in ağladığını görünce 'Ben senin mutlu olman için buradayım' dedi.

O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

34 yaşındaki İbrahimova, 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

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Dönemin O Ses Türkiye jürisi, Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Athena grubundan Gökhan-Hakan kardeşlerdi. Zenfira İbrahimova, Ebru Gündeş dışında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı ve Gökhan-Hakan kardeşlerin ekibini seçmişti.

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