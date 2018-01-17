Zara'dan o iddialara yanıt geldi

İspanyol hazır giyim devi Zara’nın "Türkiye`deki mağazalarını kapatacağı ve ülkeden çıkacağı" yönündeki iddialarla ilgili yetkilerden açıklama geldi.

Milliyet- İspanyol hazır giyim devi Zara’nın "Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı ve ülkeden çıkacağı" yönündeki iddialar bazı basın yayın kuruluşlarında yer alırken, Zara yetkilileri bu iddiaları kesin bir dil ile reddetti.

"Türkiye'deki mağazalarını kapatmayacaklarını ve ülkeden çıkma gibi bir planlarının kesinlikle olmadığını" belirten yetkililer, şimdiye kadar olduğu gibi aynı şekilde faaliyetlerine devam edeceklerinin altını çizdi.

20 YILDIR TÜRKİYE'DE

Dünya giyim devi 1998’den bu yana Türkiye’de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteriyor. Grubun bünyesinde Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi birçok ünlü marka da yer alıyor.