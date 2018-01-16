Zamma davul zurnalı kutlama

Bayraklı Belediyesi, Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) ile toplu sözleşme imzalandı. Yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memurlar; zammı halay çekerek kutladı.

Bayraklı Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen törene Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, sendika yöneticileri ve belediyede çalışan memurlar katıldı. Burada konuşan Başkan Karabağ, “Kuruluşunun ikinci ayında memurlarıyla sendika sözleşmesi yapan bir belediyeyiz. Sendikasız çalışanımız yok. Memurlarımıza yaptığımız zamlara sayıştay denetçileri karşı çıkıyor. Sayıştay, ‘memura bu kadar para verme. Fazla paraya ihtiyaçları yok’ diyor. Ülkenin gelir dağılımı çok bozuldu. Bir tarafta yüzde 10 Belçika, İsviçre standartlarında yaşıyor. Geri kalanın durumu ortada! Biz bulunduğumuz kurumlar içerisinde hayatımızı sürdürebilmek için dünya görüşümüz doğrultusunda sizlere iyi ücretler vermeye çalışıyoruz. İyi koşullar yaratmaya çalışıyoruz. ‘Mutsuz insanların çalıştığı bir belediyede mutsuz sonuçlar olur’ diye düşünüyorum. Ve belediye başkanı sevilmiyorsa o çalışanlar onu her zaman seçimlerde mağlubiyete götürür” dedi.

ÇALIŞANLARA VERİLEN PARAYLA KURUMLAR BATMAZ

İlçe belediyelerinin gelirlerinin artırılması gerektiğini anlatan Başkan Karabağ, “İller bankasından gelen payların yüzde 40’ı Büyükşehir Belediyesi’ne gidiyor. Büyükşehirler devasa güç haline geldi. Çalışanlara verilen parayla kurumlar batmaz. Belediyeler hiç batmaz. Bunun için yapılan ihalelere bakın. İhalelerdeki kâr oranlarına bakın. Bayraklı Belediyesi'nde yapılan ihalelerdeki kâr oranları yüzde 4’lerde… Onun için Bayraklı Belediyesi çalışanına para verebiliyor. Ben bu ücretlerin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum. İyi harcamalar, sağlık, mutluluk diliyorum. Atatürk Cumhuriyetinde yaşamanızı diliyorum” dedi.

EN YÜKSEK ORANDA TOPLU SÖZLEŞME

Tüm Yerel Sen 2 No’lu şube başkanı Taner Yiğit Güler ise, “Bayraklı Belediyesi’nde iki yıldır yetkili sendika durumundayız. Bu bizim ikinci toplu sözleşmemiz. Bayraklı Belediyesi’ndeki toplu sözleşmelerde sendika olarak hep mutlu ayrıldık. Sağ olsun belediye başkanımız bu dönemde de CHP’li belediyeler içerisinde en yüksek oranda toplu sözleşmeye imza atarak bizleri mutlu etti. Belediyelerdeki toplu sözleşmeleriniz kalktığı takdirde alacağınız maaş 2 bin 700 lira. Sayıştay kıskaçlarının arasında CHP’li belediyeler bir mücadele veriyor. Biz belediye başkanlarımıza bu mücadelede destek olmak zorundayız. Enflasyonun yüzde 11 olduğu yerde Bayraklı Belediyesi'nde yüzde 30 artış sağlanmış ayrıca devletin verdiği memur maaş taban aylığı zam oranında bu dönemde sözleşmeye girmiş durumda. Hepimize hayırlı olsun” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Karabağ, memurlarla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

YÜZDE 30 ZAM YAPILDI

Belediyede çalışan 350 memuru kapsayan yeni sözleşmeye göre, sosyal denge tazminatı ve ulaşım yardımına yüzde 30’luk bir artış yapıldı. Memurlar maaşlarına ek olarak bin 650 lira alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı, 1 Mayıs, Cumhuriyet Bayramı ve yılsonunda memurların aldığı ikramiyeler de 916 liradan bin 100 liraya yükseldi. Ayrıca memur ve birinci derecede akrabasının vefat etmesi durumunda bin lira ölüm yardımında bulunulacak.



