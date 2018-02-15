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16.02.2018 07:55

“Zamane Atıkları” sergi oldu

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“Zamane Atıkları” sergi oldu
Gelişen teknolojiye yenik düşen pilli radyolar, tüplü televizyonlar, daktilo, gramafon, fotoğraf makinaları ve onlarca elektronik ürün, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen sergide yeniden gün yüzüne çıktı. Sergiyi gezen çocukların şaşkınlıkları da, y

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Maltepe Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği ve Altaş işbirliğiyle açılan “Zamane Atıkları” sergisi öğrencilerden büyük ilgi gördü. 1970’li, 80’li ve 90’lı yıllarda kullanılan dürbün, daktilo, fotoğraf makineleri, pilli radyo, tüplü televizyon, elektrik süpürgesi, elektrikli ısıtıcı, gramofon, pikap, karanlık oda baskı makinesi, telefon, film makarası ve bilgisayar parçaları gibi aletlerin bulunduğu sergiyi öğrenciler, meraklı gözler ve şaşkınlıkla gezdi. Elektrikli ve elektronik atıkların çöp olmadığını ve geri dönüştürülebileceğini deneyimleyerek öğrenen öğrenciler, cep telefonlarıyla anne ve babalarının kullandıkları bu cihazların bol bol fotoğrafını çekti.  

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80’Lİ YILLAR BU SERGİDE

Belediyenin elektronik maskotu MaltepeRob’un da çocuklarla yakından ilgilendiği etkinlikte, barkovizyon gösterisi ve boyama etkinlikleri yapıldı, sergideki aletler tanıtıldı ve geri dönüşüm hakkında bilgi verildi.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, bu tip geri dönüşümlerin önemine vurgu yapan etkinliklere devam edeceklerini ifade ederek, serginin 11 Şubat’a kadar ziyarete açık olacağını belirttiler.

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