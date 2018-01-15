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15.01.2018 15:40

Zabıtadan gramaj kontrolü

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Zabıtadan gramaj kontrolü
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Fırınlarda ve marketlerde yapılan denetimlerde ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı yönünde hassas teraziyle gramaj kontrolleri yapıldı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yönetiminde gerçekleşen denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü sonrası eksik görülen alanlarda işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Yapılan hijyen, ruhsat, gramaj, temizlik, katkı maddeleri ve işyeri ruhsatı denetimlerinde fırınların kurallara uyduğu gözlenirken, fırınlarda satışı yapılan ekmeklerin gramajlarının olması gerekenin üzerinde çıktığı tespit edildi. Marketlere yapılan gramaj tespitlerinde ise standartlara uymayanlara gerekli uyarılar yapılarak tutanak tutuldu.
 

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