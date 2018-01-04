İçişleri Bakanlığı tarafından tarafından görevden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, karara belediye önünde yaptığı bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Hakkındaki 'FETÖ' iddiaları ile ilgili olarak "Ailemde ya da sülalemde değil terör örgütü olan bir cemaate herhangi bir cemaate üye bulamazlar" ifadelerini kullanan Hazinedar "İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü, 17-25 Aralık'tan önce dahi avukat ve iş adamı kimliğimle bu gruplar, terör örgütünün organizasyonuyla minnacık, nokta kadar bir ilişkimiz ne siyaseten, ne ticareten ne sosyal olarak bir iletişimim olmamıştır" dedi.

"Yerel belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda inceleme ve araştırmaya tabi tutulduk" diyen Hazinedar, bugüne dek belediye hakkında 180 kez inceleme yapıldığını ancak hiçbir suç tespit edilmediğini vurguladı.

Hazinedar'ın açıklamasından satır başları:

"Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ın verdiği canı, Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır şeklindedir.

Şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen, sizlerle birlikte basından öğrendiğim karara ilişkin söyleneceklerin birçoğunu bugünkü toplantıda paylaştım. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Önce partimin bana yüklediği sorumlulukla, bundan daha da önemlisi Beşiktaşlıların yüklediği sorumlulukla halkıma 4 yıla yakın süredir hizmet etmeye çalıştım.

Merkez siyasetin yerel yönetimlere kurduğu vesayetin altında bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştım.

Önümüze konan bütün engellemelere rağmen bugünlere geldik. Bu aziz milletin hassasiyetlerine, beklentilerine, önceliklerine herkesten fazla saygı göstererek herkesten fazla hizmet etmeye çalıştım. Vesayetin, yani merkez siyasetinin, Ankara siyasetinin kurduğu tahakkümün kötüye kullanımını birlikte yaşadık.

Beşiktaş özel bir yer. CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçenin belediye başkanıyım. Herkesin gözünün olduğu, herkesin büyük bir iştahla baktığı şehrin başkanıyım. Uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016 yılından beri hakkımda yürütülen FETÖ/PDY üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır.

Değil ben, ailemde sülalemde; değil bu darbeci terör örgütü olan cemaate, hiçbir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü, 17-25 Aralık'tan önce dahi avukat ve iş adamı kimliğimle bu gruplar, terör örgütünün organizasyonuyla minnacık, nokta kadar bir ilişkimiz ne siyaseten, ne ticareten ne sosyal olarak bir iletişimim olmamıştır. Ailemin de. Bu soruşturma sadece şahsıma yönelik değildir; oğluma, eşime de yönelmiştir. Yurt dışına çıkışları engellenmiştir.

"Aileleri bu işlere karıştırmayın"

Aileleri bu işlere karıştırmayın. İl Başkanımızın ifade buyurduğu gibi, hakkımda belediye başkanı sıfatıyla açılmış tek bir dava bulunmamıştır. İlgezdi'nin uzaklaştırıldığı tarihe kadar bütün ön inceleme, araştırma ve soruşturmalarda lehime karar verilmiştir.

Ama 1 Aralık tarihinde belediyemize tam tamına 16 müfettiş ve teftiş görevlisi gönderilmiştir. Bunlar bugüne kadar tek bir şey bulamamıştır. CHP Sözcüsü Tezcan'ın geçen hafta ifade ettiği gibi, 'Biz karar verdik, gerekçelerini yazın' talimatına istinaden benim henüz tebliğ almadığım evrakı düzenlemişlerdir.

Yerel belediyecilik tarihinde görülmemiş sayıda inceleme ve araştırmaya tabi tutulduk. Tam 180 tane. Burada bir şey bulamayanlar, biz kararımızı verdik demişlerdir. İlahi adalete inanıyorum. Sonuç itibariyle biz abdestimizden şüphesi olmayan insanlarız. Hak doğrunun yanındadır.

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!