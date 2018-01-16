Yüzbaşı Akın soruşturmasında 2 tutuklama

FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın teşhisi üzerine gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın beyanlarının ardından, gözaltına alınan 5 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

Savcı, şüphelilerden 3'ünü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen ve örgütteki ilişkileri konusunda beyanda bulunduğu öğrenilen 2 kişiyi serbest bıraktı. Savcı, bu kişiler hakkında da sulh ceza hakimliğinden adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği de 3 kişiden 2'sini tutukladı, birini adli kontrolle serbest bıraktı.

Hakimlik, savcının serbest bıraktığı iki kişiye de yurt dışına çıkış yasağı ve karakola düzenli imza atma şartı getirdi.