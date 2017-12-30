  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
30.12.2017 13:25

Yusuf Halaçoğlu trafik kazası geçirdi

»
Yusuf Halaçoğlu trafik kazası geçirdi
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun, Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeyken, Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı: "Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü." 

Bu arada, İyi Parti'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP sözlerinin arkasında!30 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
  • Cumhurbaşkanı seçimi değil 16 Nisan rövanşı!30 Aralık 2017 Cumartesi 10:44
  • Tekin Bingöl'den Kılıçdaroğlu açıklaması30 Aralık 2017 Cumartesi 09:57
  • Bu yorum Erdoğan'ı kızdıracak: Kazanan Abdullah...30 Aralık 2017 Cumartesi 09:32
  • Yusuf Halaçoğlu korkuttu!30 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Yusuf Halaçoğlu trafik kazası geçirdi30 Aralık 2017 Cumartesi 04:05
  • İçişleri bu kez Beşiktaş Belediye Başkanı için düğmeye bastı... İşte o yazı30 Aralık 2017 Cumartesi 02:31
  • Kongre iptal oldu, AKP il başkanı istifa etti30 Aralık 2017 Cumartesi 01:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü30 Aralık 2017 Cumartesi 00:29
  • Meral Akşener: Aday olmayacağım29 Aralık 2017 Cuma 22:52
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu CHP Adana İl Kongresi'ne katıldı
    • Ayder Yaylası'nda kış güzelliği
    • Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu
    VİDEO GALERİ
    • Kadın- erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar
    • Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor
    • Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti