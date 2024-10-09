Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı

Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekibi tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta deprem, kaza ve afetlere karşı müdahale eden sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesi nefesleri kesti.

Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yukarıgökdere mevkiinde 2-4 Ekim tarihleri arasında 3'üncü Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olarak bölge eğitim ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı - Resim : 191 UMKE ve Isparta AFAD personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta deprem, heyelan ve çoklu yaralanmalı trafik kazası, engebeli araziden hasta kurtarma vakalarına müdahale edildi.

Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı - Resim : 2 Tatbikat gereğince triyaj, crush sendromu, enkaz altında hasta müdahalesi, heyelan altında hasta müdahalesi, olay yeri yönetimi, hasta taşıma teknikleri, afet bilinci ve yönetimi, tıbbi ekipman kullanımı, engebeli arazide ve uçurumdan hasta-yaralı kurtarma, telsiz kullanımı ve haberleşme gibi konular işlendi.Zorlu Mücadele Nefesleri Kesti! Isparta'da UMKE ve AFAD Tatbikatı - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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