Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Ölümcül Etkiye Sahip Maddeler Ele Geçirildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. +

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Ölümcül Etkiye Sahip Maddeler Ele Geçirildi

Zonguldak'ta il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Eylül tarihlerinde il merkezi, Kdz. Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ölümcül etkiye sahip 147 gram uyuşturucu madde, bin 30 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 16 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 11 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan B.K, A.Ç, M.A ve S.K isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.D. ve S.Ç. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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