Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ. ile birlikte H.K, D.T, H.K. ve S.Y. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 53 gram uyuşturucu madde ve 58 bin 640 TL nakit para ele geçirilirken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.İ. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA