Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1’i Çocuk 4 Yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaşlı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Zonguldak’ta Trafik Kazası: 1’i Çocuk 4 Yaralı
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Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, Kaypaklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Ankara istikametinden Zonguldak yönüne giden Hamza D. (38) yönetimindeki 67 AEY 447 plakalı araç, dönüş yapmak isteyen Celalettin T. (82) idaresindeki 67 NY 028 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Hamza D.’nin aracı kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki iki araca çarptı ve bir marketin duvarına vurarak durdu. Celalettin T. ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan Celalettin T.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı olduğu belirtilen yaşlı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, Celalettin T. ile araçta yolcu olan Hatice D. (41), diğer araçtaki Pınar D. (30) ve T.D. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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