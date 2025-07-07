Zonguldak’ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi

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Polis ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü kontrollerde, kaçak faaliyet gösteren ocaklar tespit edilerek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Son bir haftada yapılan denetimlerde sadece ocaklar değil, yasa dışı madencilikte kullanılan ekipmanlar da ortaya çıktı. Çalışmalar kapsamında toplam 172 metre uzunluğunda ray sistemi ve 1 adet vinç ele geçirildi.

Yetkililer, bölgede kaçak madenciliğe karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurgularken, halktan da şüpheli faaliyetleri bildirmeleri konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti.

Kaynak: DHA