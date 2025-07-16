Zonguldak Çaycuma’da Jandarma Motosikletiyle Otomobil Çarpıştı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Jandarma personeli hafif sıyrıklarla kazayı atlattı, yol kısa süreliğine kapandı.

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Zonguldak Çaycuma’da Jandarma Motosikletiyle Otomobil Çarpıştı
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Yukarıdere Köyü yolunda, 16 Temmuz 2025 tarihinde jandarmaya ait motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 67 AEV 528 plakalı Skoda marka otomobil, Saltukova beldesi yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı motorize timin kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada jandarma personeli hafif sıyrıklarla kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın kesin nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için jandarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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