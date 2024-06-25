Zemin kattaki evlere musallat oldu! Balkonda asılı kadın iç çamaşırlarını çalıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır, 5 katlı binanın zemin katında bulunan 2 daireye musallat olan harsız bina sakinlerini hayatından bezdirdi. Gece geç saatlerde ya da sabaha karşı gelen hırsız, zemin katların balkonunda bulunan iç çamaşırlarını çalıp kaçıyor.

Apartman sakinleri ise esrarengiz hırsızın yakalanması için yetkililerden yardım istiyor. Daha önce birkaç kez hırsızı yakaladıklarını fakat kaçtığını belirten ev sahibi Altan A., "Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var. Bu yüzden bir önce bu olayın çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten Altan A., "Yaklaşık 3 aydır bizim buraya bir hırsız dadandı. Önce ayakkabılar daha sonra çamaşırlar çalınmaya başladı. Bir hafta önce de emniyete haber verdik. Kamera kayıtları hepsi var. Bariz şekilde çamaşırların alındığı belli. Bunun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istiyoruz. Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var. Birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Biz emniyete başvurumuzu yapmıştık. Burada zabıta ya da polisin beklemesiyle yakalanacak bir durum değil. Şahsın eşkâli kamera kayıtlarından zaten belli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA