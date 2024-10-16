Zabıtalardan Pazar Yerlerinde Gramaj Denetimi

Tokat'ta zabıta ekipleri yaptığı denetimleri sürdürüyor. Son olarak pazar yerlerini denetleyen ekipler gramaj şüphesine karşı vatandaşı bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

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Zabıtalardan Pazar Yerlerinde Gramaj Denetimi

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce Çarşamba Pazarı bölgesinde “Tartıda Kontrol” dönemi başladı. Satın aldığı sebze ve meyvenin gramajından şüphelenenler, tartıda poşetlerinin ağırlığını kontrol edip, alışverişine devam edebilecek.

Kentteki uygulamayla pazarcı esnafı ile müşteri arasındaki güvenin tazelenmesini amaçladıklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bir yandan Tokat'ımızda faaliyet gösteren fırınlar, marketler, üretim alanları, berber ve kuaförler denetlenirken bir yandan da halkımızın en çok kullanım alanlarının başında gelen pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Hemşehrilerimizin gramaj şüphesine karşı pazar yerlerimizde ‘Tartıda kontrol' dönemini başlattık. Zabıta ekiplerimizin kontrolünde vatandaşlarımız şüphe duydukları ve satın aldıkları ürünleri tartabilecekler. Gramaj şüphesi olan ürünleri zabıtaya şikâyette bulunabilecekler. Tokat'ımızda vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü değişime devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

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