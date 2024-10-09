Zabıta Ekiplerinden İşletmelere Denetim

Elazığ’ın Palu ilçesinde zabıta ekipleri işletmelere göz açtırmıyor. Denetimler kapsamında market, fırın ve kasaplar titizlikle incelenirken özellikle tarihi geçmiş ürün olup olmadığı kontrol edildi.

Zabıta Ekiplerinden İşletmelere Denetim

Elazığ'ın Palu ilçesi genelindeki market, fırın ve kasaplara zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini, etiket ve kasa fiyatlarının uyumunu titizlikle kontrol ederek, vatandaşların sağlığını ve haklarını koruma çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan denetimlerde özellikle vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünlere karşı hassasiyet gösterildi. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edilerek, muhtemel fiyat oyunlarının önüne geçilmeye çalışıldı.

Kaynak: İHA

Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu Telefonunuzdan Derhal Silin: Kartınızdan Para Çeken 12 Uygulama Belli Oldu
Batman’da 5 Günlük Eylem Yasağı Batman’da 5 Günlük Eylem Yasağı
Tekstil Devleri İzmir'de Buluştu Tekstil Devleri İzmir'de Buluştu
Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor