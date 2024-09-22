Yüzmek İçin Girdiği Göletten Cansız Bedeni Çıktı

Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi bir süre sonra kayboldu. 40 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni bulundu.

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Yüzmek İçin Girdiği Göletten Cansız Bedeni Çıktı

Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Takmak Göleti'ne yüzmek için giren Ahmet Toplu'nun (40) gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların çalışması sonucu Toplu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Toplu'nun cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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