Yüzmek İçin Girdiği Göletten Cansız Bedeni Çıktı
Uşak'ta yüzmek için gölete giren kişi bir süre sonra kayboldu. 40 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni bulundu.
Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Takmak Göleti'ne yüzmek için giren Ahmet Toplu'nun (40) gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların çalışması sonucu Toplu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Toplu'nun cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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