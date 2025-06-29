Yüzlerce Yörük Keşkek Festivalinde Buluştu

Manisa’nın Selendi ilçesinde 8. Keşkek Günü Festivali düzenlendi. Yüzlerce Yörük festivalde bir araya geldi.

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Yüzlerce Yörük Keşkek Festivalinde Buluştu
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Manisa’nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8. Keşkek Günü Festivali düzenlendi. Sabahın erken saatinde harman yerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan şenlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası keşkeklerin dövülmesiyle devam etti.

Kıl çadırlarda dövülen keşkekler ve yöresel yemekler vatandaşlara ikram edilirken, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle yöresel oyunlar sergilendi. Kıl çadırların kurulduğu harman yerine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan Selendi Kurşunlu Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Topcan, "Anamaslı Yörükleri olarak günümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Keşkek Şenliğimizin bu yıl sekizincisini düzenliyoruz, amacımız bu etkinliğimizi gelecek nesillere aktarmak, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Değişik yerlerde ikamet eden anamaslı yörüklerini bir araya getirmek, dostlarımızla beraber olmak" dedi.

Kaynak: İHA

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