Yüzerken Kalp Krizi Geçirdi, Kurtarılamadı

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Olay, Hazar Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a gelen Mustafa Nacar (49), yüzmek için suya girdi.

Bir süre yüzen Nacar, su içerisinde bir anda fenalık geçirdi. Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartılan 3 çocuk babası Nacar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA