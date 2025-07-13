Yüzerken Kalp Krizi Geçirdi, Kurtarılamadı

Elazığ'da yüzerken kalp krizi geçiren şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşaını yitirdi.

Yüzerken Kalp Krizi Geçirdi, Kurtarılamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Hazar Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Malatya'dan Elazığ'a gelen Mustafa Nacar (49), yüzmek için suya girdi.

Bir süre yüzen Nacar, su içerisinde bir anda fenalık geçirdi. Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartılan 3 çocuk babası Nacar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ kalp krizi
Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak Arıyor Yozgat'ta Kuraklık Alarmı: Belediyeler Yeni Kaynak Arıyor
Çeşme'de Korkutan Alevler! Çeşme'de Korkutan Alevler!
Başkalarının Sözüne Kapılmamanız Gereken 3 İşaret! Başkalarının Sözüne Kapılmamanız Gereken 3 İşaret!
Kellik Tedavisinde Çığır Açan Gelişme: İspanyol Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu Kellik Tedavisinde Çığır Açan Gelişme: İspanyol Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler