Yürekleri Ağza Getiren Kaza! Yolcu Otobüsü Kontrolden Çıktı
Gümüşhane'de bir yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İstinat duvarına sürtünerek durabilen otobüste 11 kişi yaralandı.
Korkutan kaza Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde meydana geldi. Cemil Bektaş idaresindeki otobüs, kar yağışı nedeni nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüsteki yolculardan 11 kişi yaralandı. Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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