Yüksekova'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan kar yağışıyla Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza bürünürken, ilçe merkezi de karla kaplandı.

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Yüksekova'ya Mevsimin İlk Karı Yağdı

Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlde etkisini gösteren kar nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü. Yüksekova'da da gece başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın etkili olduğu bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

Kent sakinlerinden Engin Yılmaz, bu yıl kar yağışının erken başladığını belirterek, "Bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu." dedi.

Kaynak: AA

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