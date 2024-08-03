Yüksekova Patatesten Umutlu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bu yıl patatesten yüksek verim bekleniyor. Patates tarım alanını gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçede büyük seviyede verimlilik olacağını söyledi.

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Yüksekova Patatesten Umutlu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler tarafından büyük zahmetlerle ekimini yaptığı patates tarlalarında büyük bir verim bekliyorlar.

İlçede her sene olduğu gibi bu sene de büyük tarım alanları patates için ayrıldı. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyüne bağlı Sualtı mezrasında çiftçiler büyük bir zahmetle tarım alanlarını patatese ayırılırken, yağışlar nedeniyle büyük verim bekliyorlar. Patates tarım alanını gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçede büyük seviyede verimlilik olacağını belirtti.

İlçenin her tarafından patatesten verimlilik beklediklerini belirten Geçirgen, “Biz geçen sene Kadıköy’de ekimini gerçekleştirmiştik. Çiftçilerimiz bu sene ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Kısıklı köyün Sualtı mezrasında tarım alanlarını patatese ayırdı. Bizde burada incelemelerde bulunduk. Bizde burada çiftçilerimizi rehberlik konusunda da yardımcı oluyoruz ve nasıl bir yol alacaklarını söylüyoruz. Şükürler olsun bu sene yağışlarla beraber tarım arazileri verimliliğini arttı. Bizde ilçenin her tarafından patatesten verimlilik bekliyoruz. Tek hedefimiz ilçeye en güzel şekilde tarımı yeniden kazandırmak” dedi.

Kaynak: İHA

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