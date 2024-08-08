Yük Asansörü Rüzgarın Etkisiyle Yan Yattı

Kahramanmaraş’ta bir binada yük taşımacılığı yapılan asansör, şiddetli rüzgara dayanamadı. Rüzgarın etkisiyle yan yatan asansör itfaiye ekipleri tarafından eski haline getirildi.

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Yük Asansörü Rüzgarın Etkisiyle Yan Yattı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 katlı binaya yerleştirilen yük asansörü, şiddetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme aracının merdiveni ile yan yatan yük asansörünü düzelterek sahiplerine teslim etti. Vinç ile sağlama alınan yük merdiveni güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

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