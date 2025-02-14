Yozgat'ta Zehir Tacirlerine Operasyon

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda özel harekat destekli 8 ekip ve 48 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, M.A, C.Ü, M.K. ve S.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 251 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, C.Ü. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA