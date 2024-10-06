Yozgat'ta Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Yozgat'ta etkili olan yağışlar nedeniyle geciken şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler ürünlerini fabrikalara teslim etti.

Yozgat'ta Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Her yıl 1 milyon 850 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapılarak, Yozgat, Boğazlıyan, Çorum şeker fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşılayan bölge çiftçisi, bu sezon kuraklık, hastalık, sel, don olaylarıyla mücadele etti.

Yozgat'ta bu yıl ilkbahar döneminde beklenilen yağışların düşmemesi, sonrasında ise sel ve don olaylarının yaşanması, kuraklığa bağlı olarak bazı bölgelerde hastalık görülmesi nedeniyle verimin düşeceğini belirten çiftçiler, verilen alım fiyatını da yetersiz buldu.

Tarladan sökülen pancarın geçen yıllara oranla şimdilik aynı olduğunu aktaran çiftçiler, hastalık ve dona maruz kalan kesimlerdeki verim düşüklüğünün fazla ekim ile telafi edilebileceklerini söylediler.

Kaynak: ANKA

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