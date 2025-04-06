Yozgat'ta Korkutan Deprem
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 15.23'te meydana gelen depremin Yozgat'ın Kadışehri ilçesi olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 6, 2025
ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT) https://t.co/t9AgAbesMh
06.04.2025, 15:23:06 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi