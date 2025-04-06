Yozgat'ta Korkutan Deprem

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü.

Yozgat'ta Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.23'te meydana gelen depremin Yozgat'ın Kadışehri ilçesi olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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