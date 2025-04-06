Yozgat'ta Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.23'te meydana gelen depremin Yozgat'ın Kadışehri ilçesi olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi