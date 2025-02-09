Ambulans ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Yozgat’ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonrası meydana kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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Ambulans ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. Solunum sıkıntısı yaşayan hastayı hastaneye taşıyan B.G. idaresindeki 66 DK 790 plakalı ambulans ile K.Ş. idaresindeki 66 AD 404 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobil sürücüsü K.Ş. ile ambulans şoförü B.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ve ambulansta sevk edilen hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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