Yozgat'ta 17 Yaşındaki Saldırgan, Önüne Geleni Bıçakladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan, önüne gelen rastgele 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta 17 Yaşındaki Saldırgan, Önüne Geleni Bıçakladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olay, akşam saatlerinde Sorgun ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; bıçaklı saldırgan Z.Y., sokakta yürüdüğü sırada, rastgele Furkan Ünal ve E.G.'ye saldırdı.

Z.Y., saldırının ardından kendisini yakalamaya çalışan M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisi devam ederken, bıçaklı saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Öte yandan olay sonrası ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şüphelinin alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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