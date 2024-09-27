Yöresel Yemekler Yarışması Herkesi Eğlendirdi

Yemeklerin yanı sıra yöresel kültürlerin de sergilendiği festivalde Çamköy Mahallesi’nin kuzu çevirmesi ile katıldığı yemek birinci oldu.

Fethiye’de bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, farklı mahallelerin katılımıyla gerçekleşti. Beşkaza Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikliklerde Fethiye’nin köyleri arasında yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan mahalleler, Fethiye’ye özgü lezzetlerini jüri üyelerine sunarak en güzel yöresel yemeğin kendi yaptıkları yemekler olduğunu ispatlama çalıştı. Türkiye ve Yunanistan’dan gelen jüri üyeleri, sunulan yemeklere puan vererek değerlendirme yaptı. Yarışmada Çamköy Mahallesi hazırladığı kuzu çevirme ile birincilik ödülünü kazanırken, Yeşilüzümlü Mahallesi ikinci, Karagedik Mahallesi ise üçüncülük ödülünü aldı.

Kaynak: İHA