Yoldan Karşıya Geçmeye Çalışan 10 Yaşındaki Çocuğa Araba Çarptı

Malatya'da meydana gelen kazada annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araba çarptı. Yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Yoldan Karşıya Geçmeye Çalışan 10 Yaşındaki Çocuğa Araba Çarptı

Kaza, İnönü Caddesi Sümer Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki E.A.’ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kazada hafif yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.A.’yı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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