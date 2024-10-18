Yola Düşen Dev Kaya Ulaşımı Kilitledi

Mudurnu ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle yumuşayan topraktan kayan dev kaya, ilçe merkezine düştü.

Dağlık alana yakın bulunan Karaaslan Sokak'a düşen dev kaya, paniğe neden oldu. Kaldırım taşlarına hasar veren kayayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine belediye yetkilileri ve AFAD ekipleri alana sevk edildi. Kayanın kaldırılması için yolda çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA