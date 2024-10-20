Yola Çıkan İneğe Otomobil Çarptı: 2’si Ağır 3 Kişi Yaralı

Elazığ'da Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan 34 TF 3220 plakalı araç, ana yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazada inek hayatını kaybederken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA