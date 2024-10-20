Yola Çıkan İneğe Otomobil Çarptı: 2’si Ağır 3 Kişi Yaralı

Elazığ'da yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Çarpışma sonucu otomobilde bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralanırken inekte öldü.

Son Güncelleme:
Yola Çıkan İneğe Otomobil Çarptı: 2’si Ağır 3 Kişi Yaralı

Elazığ'da Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan 34 TF 3220 plakalı araç, ana yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yola Çıkan İneğe Otomobil Çarptı: 2’si Ağır 3 Kişi Yaralı - Resim : 1Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazada inek hayatını kaybederken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da Köpeğe Çarpıp Devrilen Motor Sürücüsü YaralandıHatay'da Köpeğe Çarpıp Devrilen Motor Sürücüsü YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İnek Otomobil Trafik kazası
Son Güncelleme:
Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı
Limondan 56 Kat Fazla C Vitamini İçeriyor: Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok Limondan 56 Kat Fazla C Vitamini İçeriyor: Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok
Bursa'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi Bursa'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi
Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı: Android Telefonuna Bunları İndiren Yandı Bankadaki Paranızı Anında Sıfırlayacak Uygulamalar Açıklandı